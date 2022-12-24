В Барнауле машина сбила человека на пешеходном переходе. Обновлено

Авария случилась на проспекте Ленина

24 декабря 2022, 18:30, Никита Черников

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

Автомобиль сбил человека на пешеходном переходе в столице Алтайского края.

По данным паблика «Инцидент Барнаул», происшествие случилось 24 декабря неподалёку от пересечения проспекта Ленина и улицы Северо-Западной.

На месте работали медики и сотрудники ДПС. О состоянии и возрасте пострадавшего информации нет.

Обновлено в 21:54. Как сообщает Telegram-канал «Барнаул № 1», на переходе сбили ребёнка, его осмотрели медики, не госпитализирован.