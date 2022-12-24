В Барнауле машина сбила человека на пешеходном переходе. Обновлено
Авария случилась на проспекте Ленина
24 декабря 2022, 18:30, Никита Черников
Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
Автомобиль сбил человека на пешеходном переходе в столице Алтайского края.
По данным паблика «Инцидент Барнаул», происшествие случилось 24 декабря неподалёку от пересечения проспекта Ленина и улицы Северо-Западной.
На месте работали медики и сотрудники ДПС. О состоянии и возрасте пострадавшего информации нет.
Обновлено в 21:54. Как сообщает Telegram-канал «Барнаул № 1», на переходе сбили ребёнка, его осмотрели медики, не госпитализирован.
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