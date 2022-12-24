НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле машина сбила человека на пешеходном переходе. Обновлено

Авария случилась на проспекте Ленина

24 декабря 2022, 18:30, Никита Черников

Кадр из видео:
Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

Автомобиль сбил человека на пешеходном переходе в столице Алтайского края.

По данным паблика «Инцидент Барнаул», происшествие случилось 24 декабря неподалёку от пересечения проспекта Ленина и улицы Северо-Западной.

На месте работали медики и сотрудники ДПС. О состоянии и возрасте пострадавшего информации нет.

Обновлено в 21:54. Как сообщает Telegram-канал «Барнаул № 1», на переходе сбили ребёнка, его осмотрели медики, не госпитализирован.

Комментарии 2

  • Там постоянно сбивают людей. Особенно в третьем ряду. Первые два худо-бедно пропускают, человек идет дальше, первые начинают движение, а третий прёт во всю и даже не собирается снижать скорость. Знаю пострадавшего, у него была сломана нога, испорчена одежда. Мне чудом удавалось избежать подобной участи раза три. Хотя я о-очень внимательно перехожу здесь Ленинский. Ещё тут дети каждый день идут в школы, расположенные на противоположной стороне. НАДО СТАВИТЬ СВЕТОФОР. Да, есть недалеко на Северо-Западной. Но это недалеко ехать в автомобиле. А пешком не набегаешься. СТАВЬТЕ СВЕТОФОР ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ДОРОЖЕ!
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Нужен светофор!
    25 декабря, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров