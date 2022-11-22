В Барнауле мужчина несколько раз ударил женщину трубой по голове и похитил у неё сумку, так как она не реагировала на его знаки внимания

В Барнауле полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на местную жительницу. Мужчина несколько раз ударил женщину трубой по голове и похитил сумку, в которой были деньги и документы, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

48-летняя горожанка обратилась в полицию накануне вечером. Она рассказала, что злоумышленник на неё набросился, когда она шла от автобусной остановки домой.

По горячим следам подозреваемого задержали. Им оказался 52-летний житель Алтайского края, знакомый потерпевшей. Полицейские установили, что мужчина неоднократно оказывал женщине знаки внимания, но ответной реакции с её стороны не было.

«Тогда злоумышленник решил из личных побуждений отомстить женщине. Последовав за ней, он нанёс несколько ударов обломком трубы в область головы потерпевшей. Женщина упала и потеряла сознание, а нападавший похитил сумку с вещами и скрылся», — рассказали в ведомстве.

Женщину госпитализировали. На месте происшествия стражи порядка изъяли фрагмент трубы и шапку потерпевшей. А по месту жительства подозреваемого нашли личные вещи горожанки, которые также изъяли.

Уголовное дело возбудили по статье о разбое с применением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Фигуранта заключили под стражу.