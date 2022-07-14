В Барнауле мужчина утонул во время семейного отдыха

12 июля в районе санатория «Барнаульский» на реке Обь утонул мужчина, сообщает «Инцидент Барнаул».

Как рассказали очевидцы, отдыхала семья — муж, жена и двое детей.

«Они купались вместе. Веселились, хохотали, а затем раздались крики его жены. Мы увидели мальчика, а мужчины уже не было. Мой знакомый спас ребенка. На место прибыли водолазы — они ныряли, но тело не нашли. Сказали, что там большие ямы и подводное течение», — отметила отдыхавшая рядом женщина.

В краевом СК уточнили, что до настоящего момента тело мужчины не нашли. Проводится доследственная проверка.

«Мужчина 1982 года рождения вместе с ребенком зашел в воду и начал тонуть. Ребенка спасли, а мужчина ушел под воду», — рассказали в ведомстве.