В Барнауле мужчина в лифте упал в шахту и выжил, но опоздал на похороны

В Барнауле в субботу, 12 ноября, сорвался лифт с пятью пассажирами в 14-этажной нoвocтpoйкe на улице Попова. Подробности происшествия сообщает «КП-Барнаул».

Жительница дома Ольга отметила, что на 14 этаже в лифт зашли её родители, сосед и монтажник с газовым баллоном, на 10-м этаже зашёл ещё один пассажир. В районе восьмого этажа «кабину лифта стало колыхать, а потом он начал падать».

«Мужчины схватились за поручни, мама в шоке стала молиться. Когда они приземлились, застряв между шахтой и первым этажом, в подъезде с волнением кричала какая-то женщина: „Что случилось?“ А они все пятеро и сказать ничего не могли, на время дар речи пропал», — рассказала Ольга со слов матери.

Диспетчер пыталась успокоить перепуганных людей. Когда их освобождали из кабины, один из мужчин засмеялся и отметил, что ехал на похороны. После этого все начали поздравлять друг друга со вторым рождением.

В управляющей компании инцидент подтвердили, пообещав разобраться в ситуации.