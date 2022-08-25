В Барнауле на пять дней перекроют движение по улице Шукшина

Мэрия Барнаула предупредила автомобилистов об очередном грядущем ограничении.

Из-за ремонта теплосети с 29 августа до 22:00 2 сентября в городе перекроют движение автотранспорта по всей ширине дороги улицы Шукшина в районе дома № 11.

«На данный период движение автобусов по маршруту № 41 будет изменено. При движении в сторону конечного остановочного пункта „Солнечная Поляна“: ул. Кавалерийская — ул. Юрина — ул. Солнечная Поляна; в обратном направлении: ул. Солнечная Поляна — ул. Юрина — ул. Кавалерийская, далее по маршруту», — сообщили в горадминистрации.

Ранее в Барнауле на улицах 65 лет Победы и Водопроводной временно ограничили движение.