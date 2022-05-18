В Барнауле на улице обнаружили труп мужчины
Тело умершего лежало между гаражами
У гаражей во дворе дома по адресу Анатолия, 224а, обнаружен труп мужчины. Как пишут очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул», на месте происшествия работали полиция и медики.
Подробности происшествия выясняются.
Напомним, 15 мая труп 65-летнего жителя Рубцовска обнаружили на городской свалке. Мужчина пропал несколько дней назад — его разыскивали волонтёры.
Позднее в Следственном комитете по Алтайскому краю рассказали подробности убийства рубцовчанина. Предварительно установлено, что 10 мая мужчина пришёл в гости к знакомому в один из домов Рубцовска. В ходе застолья между мужчинами произошла ссора по незначительному поводу. В результате хозяин нанёс множественные удары ножом гостю, от которых тот скончался на месте.
Злоумышленник решил скрыть следы преступления. Он завернул тело в полимерный мешок и отнёс в мусорный контейнер неподалёку от дома.