В Барнауле нашли мёртвой женщину, пропавшую 5 января

О гибели горожанки «ходит много версий», но какие-либо подробности не разглашаются

09 января 2023, 08:30, Никита Черников

Фото: unsplash.com

В Барнауле нашли мёртвой женщину, которая пропала во время новогодних выходных, сообщает «Инцидент Барнаул».

Отмечалось, что утром 5 января горожанка ушла из дома на улице Юрина на работу в ТЦ «Европа». Однако до работы не дошла и домой не вернулась. Спустя три дня стало известно, что она погибла.

«Найдена, погибла! Подробности не разглашаются. Ходит много версий, мы попробуем выяснить обстоятельства её смерти», — рассказали в сообществе, не уточнив, о каких именно версиях идёт речь.

2 января в Республике Алтай четверо мужчин уехали на снегоходах и не вернулись. 9-го числа их будут искать с вертолёта.