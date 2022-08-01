В Барнауле нашли ребёнка, которого унесло потоком воды во время дождя

В Барнауле установили личность ребёнка, которого 30 июля во время дождя унесло потоком воды на улице Попова, сообщает «Инцидент Барнаул».

Отмечается, что потерпевшим оказался 10-летний мальчик, а не девочка, как сообщалось ранее.

Напомним, всё произошедшее попало на видео. В ролике видно, как ребёнок переходит дорогу, но в какой-то момент течение начинает сносить его с пешеходного перехода мимо проезжающих машин.

Сейчас следователи проверяют запись, а прокуратура тем временем занимается проверкой ливнёвок.