В Барнауле неизвестные охотятся на велосипедистов, устанавливая ловушки из проволоки

Неизвестные установили «растяжки» на трассе, которая используется для веломарафона «Пульс». Как сообщает Федерация велоспорта Алтайского края в своём сообществе во «ВКонтакте», спортсмены опасаются, что в лесу могут появиться и новые ловушки.

На кадрах один из участников сообщества показал растянутую кем-то проволоку, которая пересекала проезд по трассе. Попадание в подобную ловушку на большой скорости может грозить велосипедисту серьёзными травмами. Тех, у кого есть информация о злоумышленниках, просят сообщать администрации группы.

При этом у подписчиков есть и другая версия. Так, в комментариях предположили, что подобным образом местные жители «борются» с байкерами на мототехнике, которые «шумят, воняют, рыхлят тропинки».