В Барнауле неизвестные украли из школы 11 ноутбуков

В Барнауле из школы № 49 на улице Горно-Алтайской ночью 17 мая неизвестные украли 11 ноутбуков и мелкую оргтехнику. Днём ранее её поставили в одном из кабинетов для предстоящих экзаменов, сообщает Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul.

Ущерб оценили в 282 тысячи рублей. Полиция ищет похищенное оборудование и злоумышленников.

Ранее житель Алтайского края попался на краже 16 ноутбуков из школы в одном из посёлков Алейского района.