В Барнауле незаконно срубленное дерево ударило мужчину по голове и убило

Потерпевший с братом заготавливал древесину

18 октября 2022, 16:26

В Алтайском крае мужчина погиб во время падения сухостоя при заготовке дров, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл днём 16 октября в посёлке Ягодное, где на 51-летнего мужчину упало дерево.

«Потерпевший с братом незаконно заготавливал древесину. В какой-то момент ствол срубленного дерева упал на мужчину, ударив по голове», — рассказали в ведомстве.

От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой медпомощи. В СК возбудили дело по признакам «причинения смерти по неосторожности».

Ранее в Алтайском крае мужчину так же убило деревом — оно упало ему на голову во время лесозаготовок.

Мужчину насмерть придавило упавшим деревом в Барнауле

Мужчину насмерть придавило упавшим деревом в Барнауле

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