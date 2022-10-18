В Барнауле незаконно срубленное дерево ударило мужчину по голове и убило
Потерпевший с братом заготавливал древесину
18 октября 2022, 16:26
В Алтайском крае мужчина погиб во время падения сухостоя при заготовке дров, сообщает региональный СК.
Инцидент произошёл днём 16 октября в посёлке Ягодное, где на 51-летнего мужчину упало дерево.
«Потерпевший с братом незаконно заготавливал древесину. В какой-то момент ствол срубленного дерева упал на мужчину, ударив по голове», — рассказали в ведомстве.
От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой медпомощи. В СК возбудили дело по признакам «причинения смерти по неосторожности».
Ранее в Алтайском крае мужчину так же убило деревом — оно упало ему на голову во время лесозаготовок.
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