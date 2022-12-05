В Барнауле обувной мастер выпил и убил товарища своей пешней

В Алтайском крае мужчину будут судить за убийство приятеля специальным ломом для создания проруби, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл в августе 2022 года. 50-летний мужчина, трудившийся в обувной мастерской, весь день пил алкоголь на рабочем месте. Вечером он встретил своего 58-летнего приятеля и предложил поехать домой.

«В ходе распития спиртных напитков между мужчинами произошла ссора из-за телефона. Обвиняемый взял пешню — лом для создания прорубей — и нанёс несколько ударов по голове и телу потерпевшего, который от полученных ударов впоследствии скончался», — рассказали в ведомстве.

Мужчина вину признал. Ему грозит до 15 лет лишения свободы за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть».