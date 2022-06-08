В Барнауле осудят бизнес-леди, которой принадлежал «летающий» батут, упавший на трамвайные пути

В Барнауле перед судом предстанет 53-летняя женщина, которой принадлежал батут, год назад рухнувший на трамвайные пути на Докучаево. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

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Установлено, что женщина использовала аттракцион для заработка, пренебрегая техникой безопасности. Оператор ещё до происшествия говорила работодателю о том, что батут взмывает в воздух.

В результате батут поднялся на высоту четыре метра и рухнул на трамвайные пути. В это время на аттракционе находились две девочки — четырёх и пяти лет.

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Оба ребёнка получили тяжёлые травмы, а инцидент вызвал бурные споры и масштабную проверку городских аттракционов. В отношении предпринимательницы, которой принадлежал надувной комплекс, завели уголовное дело.

Родители детей рассказали журналистам, как чувствуют себя девочки спустя 12 месяцев после случившегося.