В Барнауле парни украли два пакета с игрушками на 75 тысяч рублей
Молодые люди координировали друг друга по телефону, чтобы не пересекаться с работниками магазина
22 августа 2022, 18:02
В Барнауле из магазина «Кари Kids» в ТРЦ «Арена» похитили товар, сообщает «Инцидент Барнаул».
Хищение на сумму 74 670 рублей произошло 5 августа. Разыскиваются двое парней.
«Молодые люди зашли в магазин, набрали два пакета дорогих брендовых игрушек и вынесли. Антикражные ворота не сработали. Парни были постоянно на связи по телефону и координировали друг друга, чтобы не пересекаться с работниками», — рассказал сотрудник торговой точки.
В паблике разместили фото подозреваемых. Жителей края, опознавших молодых людей, попросили сообщить правоохранителям.
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