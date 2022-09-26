В Барнауле пенсионер лишился денег, когда забирал компенсацию за самоизоляцию

В Алтайском крае мошенники обманули мужчину и похитили его сбережения, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратился 67-летний житель Барнаула, которому в соцсети пришло сообщение о возможности получения компенсации за период нахождения на карантине во время пандемии ковида.

«Собеседница предложила содействие в получении выплаты. Она попросила сообщить паспортные данные, номер имеющейся у мужчины банковской карты для перевода денег и информацию из поступивших СМС-сообщений», — рассказали в ведомстве.

В итоге барнаулец лишился более 8 тысяч рублей. В полиции возбудили дело по факту «кражи с банковского счёта».

Правоохранители в очередной раз просят жителей края проявлять бдительность и не сообщать неизвестным пароли, коды из СМС и вообще какие-либо персональные данные.

Ранее на Алтае 17 пенсионеров отдали 2,5 млн рублей мошенникам по схеме «родственник попал в беду»