В Барнауле пенсионерка лишилась почти 1 млн рублей, пытаясь обезопасить счёт от мошенников

В Барнауле 74-летняя пенсионерка стала жертвой лжебанкиров и лишилась 971,5 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Обратившаяся к полицейским женщина рассказала, что ей на телефон с незнакомого номера пришло SMS о необходимости обезопасить счёт от мошенников, которые якобы пытаются оформить кредит на её имя.

«Потом позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником банка. Следуя её инструкциям, жительница Барнаула отправилась в ближайшее отделение и сняла все денежные средства со счёта. Далее она прошла в другой банковский офис, где через банкомат перевела все свои денежные средства на якобы безопасный счёт», — говорится в сообщении.

После этого женщина вернулась домой и, увидев баланс в личном кабинете, поняла, что её обманули. Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество, совершённое в крупном размере» (ч. 3 ст. 159 УК РФ).