В Барнауле песочницы заполнили глиной вместо песка

В Барнауле жители дома № 60а по Павловскому тракту в песочницах обнаружили глину вместо песка, сообщает Barnaul 22.

Детям теперь приходится играть в глине, чему родители оказались очень не рады.

«Жители возмущены! УК на претензии не отвечает. Куда обратиться, чтобы решить данную проблему?» — посетовали горожане.

Ранее барнаульцы пожаловались на отключённые по ночам фонари и полные урны в Мизюлинской роще.