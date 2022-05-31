В Барнауле песочницы заполнили глиной вместо песка
Родители возмущены
31 мая 2022, 09:30, Никита Черников
В Барнауле жители дома № 60а по Павловскому тракту в песочницах обнаружили глину вместо песка, сообщает Barnaul 22.
Детям теперь приходится играть в глине, чему родители оказались очень не рады.
«Жители возмущены! УК на претензии не отвечает. Куда обратиться, чтобы решить данную проблему?» — посетовали горожане.
Ранее барнаульцы пожаловались на отключённые по ночам фонари и полные урны в Мизюлинской роще.
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