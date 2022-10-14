В Барнауле планируют до вечера устранить коммунальную аварию на улице Димитрова

Фото: barnaul.org

В Барнауле проводят земляные работы для устранения повреждения на улице Димитрова, сообщает мэрия.

Напомним, авария произошла вечером 13 октября на водопроводной сети диаметром 400 мм в районе дома № 66.

«Специалисты приступили к земляным работам. Причиной повреждения стал износ сети. Ограничений холодного водоснабжения нет», — рассказали в компании «Росводоканал Барнаул».

На время проведения работ ограничили движение по улице Димитрова — от проспекта Ленина до проспекта Социалистического.

Планируемое время окончания работ — 20:30 14 октября.