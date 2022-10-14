В Барнауле планируют до вечера устранить коммунальную аварию на улице Димитрова
Временно ограничили движение по улице — от проспекта Ленина до проспекта Социалистического
14 октября 2022, 12:18
Фото: barnaul.org
В Барнауле проводят земляные работы для устранения повреждения на улице Димитрова, сообщает мэрия.
Напомним, авария произошла вечером 13 октября на водопроводной сети диаметром 400 мм в районе дома № 66.
«Специалисты приступили к земляным работам. Причиной повреждения стал износ сети. Ограничений холодного водоснабжения нет», — рассказали в компании «Росводоканал Барнаул».
На время проведения работ ограничили движение по улице Димитрова — от проспекта Ленина до проспекта Социалистического.
Планируемое время окончания работ — 20:30 14 октября.
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