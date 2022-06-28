В Барнауле племянник поджёг собственную тётю в дачном домике
В одном из барнаульских садоводств загорелся дачный домик с запертыми там мужем и женой. В поджоге подозревают родного племянника женщины
26 июня в СНТ «Сибирский садовод» произошёл пожар в домике, где находились 57-летняя хозяйка участка и её 53-летний муж, сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul. Люди были заперты в помещении.
По данным телеграм-канала, который ссылается на свои источники в полиции, в этом домике с позволения своей тёти временно проживал её неоднократно судимый за кражи и разбой 48-летний племянник. В минувшее воскресенье все трое выпивали на даче.
В ходе посиделок тётя, недовольная тем, как родственник ухаживает за участком, пригрозила выгнать его с дачи. Через некоторое время, пишет Unusual Crimes Barnaul, племянник вышел из домика, закрыл дверь на навесной замок, облил строение жидкостью для розжига и подпалил.
Почувствовав дым, но не имея возможности выйти из горящего здания, тётя и её муж вызвали полицию. На место выехал наряд ДПС и пожарные.
Спасатели успели вовремя вытащить людей из огня. А подозреваемого уже задержали полицейские.
Напомним, что утром 28 июня стало известно, что пожарные локализовали масштабный лесной пожар в Угловском районе, которое не могут ликвидировать уже шесть дней.