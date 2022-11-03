Следователи устанавливают обстоятельства безвестного исчезновения 81-летней жительницы Барнаула Ложкиной Антонины Васильевны. В этой связи возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, горожанка проживает одна в квартире. С 10 октября она перестала выходить на связь с родственниками. Её местонахождение так и не установлено.

На вид разыскиваемой 80 лет, рост — 160 сантиметров. Женщина худощавого телосложения с тёмными кучерявыми волосами. Нос средней длины, носит очки для зрения. Была одета в пальто тёмного цвета, при себе сотовый телефон — он не доступен, отмечают в ведомстве.

«Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Ложкиной Антонины Васильевны либо видевших её, просьба сообщить по телефонам: 8-913-210-4483, (3852) 391-482, 42-02-02 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102)», — говорится в сообщении.