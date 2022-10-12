В Барнауле подозрительный незнакомец обнимал детей и снимал их на телефон

Подозрительный незнакомец во дворе дома на проспекте Энергетиков, 14, обнимал детей и снимал их на телефон. Как сообщает паблик «В курсе 22», сначала мужчина заговорил с одной из женщин и расположил её к себе, а потом пошёл к несовершеннолетним.

«Выстроил их и очень мило общался с ними, рассказал про девочку Иру, что потерялась, и хочет, чтобы они помогли найти её. За это они получат конфеты! В конце он обнял их», — рассказал очевидец произошедшего.

Когда мужчина увидел, что одна из мам направляется в его сторону, он быстро отошёл от детей и, оглядываясь, покинул площадку. Автор публикации считает, что никакую пропавшую девочку он в действительности не искал — по крайней мере, об этом говорит его странное поведение.