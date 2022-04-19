В Барнауле полицейские изъяли у женщины крупную партию наркотиков

Полицейские изъяли у жительницы Барнаула особо крупную партию наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

При задержании у горожанки нашли почти полкилограмма N-метилэфедрона, упаковочный материал, банковские карты и сотовый телефон.

«Как было установлено, женщина нашла в газете объявление, в котором предлагался лёгкий заработок. То, что заниматься нужно было противоправной деятельностью, её не смутило — жительница Барнаула согласилась на условия. В результате в её обязанности входила расфасовка, распространение синтетических наркотиков и дальнейший их сбыт более мелкими дозами», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Подозреваемую заключили под стражу.

Ранее у 52-летней жительницы Барнаула нашли более полукилограмма наркотиков.