В Барнауле полицейские накрыли бизнес перекупов наркотиков

В Барнауле сотрудники полиции накрыли интернет-магазин по продаже наркотических веществ. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

«По предварительным данным, двое жителей Барнаула, 1989 и 1979 годов рождения, в августе этого года организовали интернет-магазин, посредством которого сбывали наркотики», — сказано в сообщении.

Мужчины покупали запрещённые вещества на различных площадках, после чего фасовали их и перепродавали, распространяя товар при помощи закладок.

В ходе обыска у горожан изъяли 150 граммов наркотиков.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. «Предпринимателям» грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Барнауле правоохранители задержали распространителей «синтетики».