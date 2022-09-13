В Барнауле полицейские задержали двух сестер-закладчиц

В Барнауле сотрудники полиции задержали двух сестер 20 и 19 лет с партией синтетических наркотиков, вес которой составил более 50 граммов. Как сообщает пресс-служба МВД России по Алтайскому краю, при досмотре в их рюкзаке правоохранители обнаружили 19 свертков с наркотиками, которые девушки хотели разложить в течение дня.

При дальнейшим оперативных следствиях в квартире девушек обнаружили еще 19 пакетиков с наркотическими веществами, которые задержанные хотели распространить с помощью тайников. Кроме того у них изъяли телефоны.

Сами девушки рассказали, что нашли в сети вакансию «закладчика» и решили подобным образом подзаработать, зная об ответственности. Сестры признались в содеянном.