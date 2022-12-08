В Барнауле полицейские задержали серийного угонщика велосипедов

В Барнауле задержали молодого человека, который занимался серийным угоном велосипедов. Об этом рассказали в региональном главке МВД. Горожане написали семь заявлений о краже на общую сумму 90 тысяч рублей.

Злоумышленником оказался ранее судимый горожанин 2003 года рождения. Он проникал в подъезды жилых домов, после чего угонял из них велосипеды.

Четыре из них он успел продать, а остальные полицейские вернут законным владельцам.

«В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину», — сказано в сообщении.

Угонщик находится под подпиской о невыезде.