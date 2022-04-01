В Барнауле полиция проводит проверку после нападения подростков на 10-летнего мальчика

В Барнауле полиция проводит проверку в связи с нападением на 10-летнего мальчика, которому неизвестные подростки распылили газовый баллончик в глаза. Об этом пишет «Банкфакс» со ссылкой на краевое ГУ МВД.

В результате инцидента ребёнок получил ожог глаз, его родители обратились к правоохранителям с заявлением.

«В органы полиции действительно поступало заявление по нападению на школьника. Началась проверка, в ней заняты сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних», — сообщили изданию в пресс-службе ведомства.

Ранее старшая сестра мальчика рассказала в соцсетях, что 28 марта во дворе дома № 7 по ул. Взлётной около 18:00 к её брату подошли двое подростков, которым на вид было 11-14 лет, и распылили ему в глаза содержимое баллончика.

Нападавших отпугнула случайная прохожая, затем она помогла ребёнку промыть глаза снегом и дойти до подъезда. Там мальчика встретили соседи — они проводили его к себе и позвонили матери, которая в тот момент была на работе.

Ранее в Новосибирске отец 11-летнего мальчика обратился в полицию с заявлением, что его сына прямо в школе пытались изнасиловать двое 13-летних подростков.