В Барнауле полиция задержала мужчину за заведомо ложный донос на знакомого

В Барнауле полицейские задержали мужчину по подозрению в заведомо ложном доносе. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, 18 мая потерпевший встретился со своими знакомыми, чтобы выпить.

Поскольку денег у компании не было, они решили заложить в ломбард сотовый телефон одного из них стоимостью 16 тысяч рублей. Однако у ломбарда между знакомыми произошёл конфликт, который перерос в драку. От толчков мужчина упал на землю и в этот момент сотовый телефон выпал из кармана. Впоследствии потерпевший заявил, что гаджет у него украли.

В результате проверки информация не подтвердилась. Сотрудники уголовного розыска установили, что сотовый телефон заявитель всё же продал в ломбард, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 306 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложный донос». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.