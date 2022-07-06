В Барнауле пожарные спасли десятерых человек при возгорании в многоэтажке
Инцидент случился на улице Северо-Западной
6 июля 2022, 13:18, Никита Черников
6 июля на улице Северо-Западной в Барнауле произошёл пожар в одном из многоквартирных домов, спасатели эвакуировали 10 человек. Об этом сообщили в краевом МЧС.
Возгорание случилось на четвёртом этаже пятиэтажки. Пламя удалось локализовать на площади около 10 квадратных метров, в операции участвовали 16 человек и пять единиц техники.
«Звеньями газодымозащитной службы по лестничным маршам из опасной зоны выведены 10 человек. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
По какому именно адресу случился инцидент, в ведомстве не уточнили.
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