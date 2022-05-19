В Барнауле привлекли к ответственности застройщика, который обманул 30 дольщиков

Арбитражный суд Алтайского края решил привлечь к ответственности учредителя компании «Сентябрь» Вячеслава Пестерева. Дом с аппартаментами на улице ул. Шумакова, 21 застройщик так и не сдал.

Как отмечает «Толк», сумма, которую могут взыскать с компании составляет 55,27 млн рублей, однако окончательного решения по сумме взыскания арбитраж еще не вынес.

Управляющий компании «Сентябрь» Андрей Школоберда пояснил журналистам, что размер взыскания, скорее всего, будут рассчитывать исходя из разницы между заявленными требованиями кредиторов и общего объема денежных средств в конкурсной массе.

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На данный момент число кредиторов составляет 48 человек, а общая сумма требований составляет 82,4 млн рублей. 30 из этих кредиторов — дольщики, которые вложили в стройку от 600 тысяч до 16 млн рублей.

Напомним, что строительство здания начали в 2017 году, а сдать обещали в 2017-м. Застройщик объяснил остановку строительства финансовыми трудностями.