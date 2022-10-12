В Барнауле произошёл крупный пожар в частном секторе

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В Барнауле произошёл пожар в частном доме на улице Транзитной, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

«Площадь пожара составляет около 50 кв. метров. Из горящего строения пожарные эвакуировали два газовых баллона. По предварительным данным, пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

Для борьбы с огнём задействовали семь автоцистерн и 26 сотрудников МЧС.

Ранее в Бийске частный жилой дом загорелся ночью из-за растопленной печи.