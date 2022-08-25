В Барнауле пропал 13-летний подросток. Обновлено
Его местонахождение неизвестно с 24 августа
25 августа 2022, 12:33, Никита Черников
В Барнауле пропал 13-летний местный житель. 24 августа он ушёл из дома в неизвестном направлении и не вернулся, сообщает «Лиза Алерт».
Приметы пропавшего: рост 140 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы белые.
В последний раз его видели в синей джинсовке, коричневой кофте, синих джинсах и синих кроссовках.
Всех, кто располагает сведениями о местонахождении ребёнка, просят сообщить об этом по телефону 8 800 700-54-52 или 112.
Обновлено. Ребёнка нашли живым. Подробности не разглашаются.
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