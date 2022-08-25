В Барнауле пропал 13-летний подросток. Обновлено

В Барнауле пропал 13-летний местный житель. 24 августа он ушёл из дома в неизвестном направлении и не вернулся, сообщает «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост 140 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы белые.

В последний раз его видели в синей джинсовке, коричневой кофте, синих джинсах и синих кроссовках.

Всех, кто располагает сведениями о местонахождении ребёнка, просят сообщить об этом по телефону 8 800 700-54-52 или 112.

Обновлено. Ребёнка нашли живым. Подробности не разглашаются.