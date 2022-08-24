В барнаульской мэрии признались, что с сентября проблем у водителей из-за ремонта моста станет ещё больше

В Барнауле организуют дополнительный мониторинг дорожной ситуации в связи с началом нового учебного года и, следовательно, ростом трафика и пассажиропотока, сообщили в мэрии.

«В первую очередь группы мониторинга будут работать на проспектах Калинина и Строителей, где возникают наиболее заторовые ситуации. С учетом дорожной обстановки будет корректироваться режим работы светофоров и организовано патрулирование экипажей ДПС, чтобы обеспечить оптимальное движение транспорта», — отметил зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Валерий Ведяшкин на оперативном совещании в мэрии.

Замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев, в свою очередь, потребовал организовать аналогичную работу и на остальных участках с высоким трафиком: Змеиногорском тракте, шоссе Ленточный бор, улице Кутузова и других.

Шеломенцев отметил, что до 1 сентября важно определить динамику роста движения транспорта на всех интенсивных участках и, исходя из данных мониторинга, оперативно реагировать на возникающие проблемные ситуации. Как пишет «Толк», Шеломенцев на совещании сказал, что транспортный трафик в Барнауле с 1 сентября может возрасти примерно на 10%.

«Также с учётом поступающих обращений необходимо проработать возможные мероприятия для оптимального движения пешеходов, которые являются полноправными участниками дорожного движения», — отметил замглавы и добавил, что в связи началом учебного года и, следовательно, увеличением пассажиропотока необходимо организовать дополнительный контроль за работой общественного транспорта.

Ранее в августе заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Валерий Ведяшкин заявил, что выделенные полосы для общественного транспорта в Барнауле оказались эффективными и их намерены оставить после завершения реконструкции путепровода на проспекте Ленина в 2023 году.