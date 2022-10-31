В Барнауле пьяные мужчины подрались из-за унитаза

В Барнауле в минувшие выходные мужчину после драки доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными ушибами и переломами рёбер, сообщает Unusual Crimes Barnaul.

Инцидент произошёл 29 октября в частном секторе города. Компания, в которой был 39-летний потерпевший, отмечала субботу в доме 42-летнего местного жителя.

«В какой-то момент хмельной суррогат отключил сознание у соседа, и он принялся творить несусветную дичь. Его пытались успокоить, но уговоры не действовали. Немного погодя ему приспичило посетить туалет, а спустя несколько минут туда зашёл хозяин дома и увидел, что унитаз сломан, а из шланга хлещет вода», — говорится в сообщении.

После этого хозяин дома подрался с гостем, в результате чего последний получил серьёзные травмы.

Ранее в Барнауле мужчины подрались в автобусе из-за того, что один из пассажиров показывал неприличные жесты.