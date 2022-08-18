В Барнауле пьяный сапожник до смерти забил знакомого за кражу телефона

В Барнауле сапожник до смерти забил знакомого, который признался, что украл у него смартфон. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

15 августа 50-летний горожанин в течение дня распивал спиртное на рабочем месте, а вечером он встретил своего 58-летнего знакомого и предложил поехать к нему домой.

«В ходе распития спиртных напитков между мужчинами произошла ссора, мотивом которой явилось признание гостя в краже телефона хозяина дома. Обвиняемый, взяв пешню (лом для создания прорубей), нанёс ею несколько ударов по голове и телу потерпевшего. От полученных ударов мужчина впоследствии скончался», — рассказали в СК.

Барнаульцу предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УКР (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), а также заключили его под стражу. Расследование продолжается.

Ранее в Алтайском крае задержали 49-летнего жителя Бурлинского района по подозрению в убийстве матери и покушении на убийство жены.