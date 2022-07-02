В Барнауле ранним утром загорелась пекарня

Утром 2 июля в Барнауле на улице Воровского, 129 произошел пожар в одноэтажном здании. Как сообщает «Инцидент Барнаул», возгорание произошло в пекарне.

Открытого огня на кадрах, опубликованных в сообществе, не наблюдалось. Чтобы проникнуть внутрь, огнеборцам пришлось разбивать стекло входной двери.

О пострадавших не сообщается. Подробности инцидента выясняются.