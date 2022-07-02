В Барнауле ранним утром загорелась пекарня
Чтобы проникнуть внутрь, огнеборцам пришлось разбивать стекло входной двери
2 июля 2022, 11:59
Утром 2 июля в Барнауле на улице Воровского, 129 произошел пожар в одноэтажном здании. Как сообщает «Инцидент Барнаул», возгорание произошло в пекарне.
Открытого огня на кадрах, опубликованных в сообществе, не наблюдалось. Чтобы проникнуть внутрь, огнеборцам пришлось разбивать стекло входной двери.
О пострадавших не сообщается. Подробности инцидента выясняются.
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