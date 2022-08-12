В Барнауле раскрыли кражу маленького розового велосипеда

В Алтайском крае оперативно раскрыли кражу детского велосипеда, оставленного возле подъезда, сообщает региональное МВД.

В полицию пожаловалась жительница Барнаула, у которой неизвестные похитили розовый велосипед стоимостью 4 000 рублей.

«Во время прогулки с дочерью ненадолго оставила велосипед на улице у подъезда, а сама отлучилась на пару минут. Через некоторое время, выйдя с дочкой на улицу, обнаружила пропажу», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители установили личность подозреваемой — ею оказалась местная 39-летняя жительница. Женщине грозит до двух лет лишения свободы за кражу. Средство передвижения изъяли и вернули владелице.