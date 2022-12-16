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В Барнауле росгвардейцы преследовали мужчину с тележкой, катившего часть 70-летнего ружья

Мужчина, увидев патрульный автомобиль, попытался скрыться во дворах

16 декабря 2022, 12:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае задержали 38-летнего жителя Барнаула, пытавшегося сдать на металлолом ствол от ружья, сообщает региональная Росгвардия.

Росгвардейцы во время патрулирования на улице Промышленной заметили мужчину, катившего наполненную металлическими предметами тележку. Увидев патрульный автомобиль, он попытался скрыться во дворах.

«Такое подозрительное поведение послужило поводом для сотрудников Росгвардии незамедлительно принять меры к задержанию. При осмотре содержимого тележки был обнаружен мешок, где среди лома металла находился ствол от гладкоствольного ружья калибра 16 мм 1952 года выпуска», — рассказали в ведомстве.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. В настоящее время проводится разбирательство.

Комментарии 5

  • Старый мушкетер не смог отбиться от гвардейцев кардинала...
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Пятидесятые, шестидесятые годы у нас в селе почти у каждого в доме над кроватью весело ружье..... Сейчас же, при виде оголённого ружья, все ОВД в панике, у всех галифе мокрое насквозь.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • в доме над кроватью весело ружье. Веселитесь дальше.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • И ничего ему за это не будет, максимум административка
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Калибр гладкоствольного оружия не измеряется в миллиметрах. Пресс-служба Росгвардии - оплот компетентности.
    19 декабря, Гость   Ответить
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