В Барнауле семейный отдых закончился трагедией. Мужчина утонул в Оби

В Барнауле семейный отдых закончился трагедией. Мужчина вывез семью на отдых и утонул.

Инцидент произошел 12 июля в районе санатория «Барнаульский». Мужчина 1982 г.р. вместе с ребенком зашел в воду и начал тонуть. Мальчика удалось спасти, а мужчину спасти не удалось.

«Они купались вместе. Веселились, хохотали, а затем раздались крики его жены. Помогите, спасите! Мы увидели ребенка-мальчика, а мужчины уже не было. Мой знакомый спас ребенка. На место прибыли водолазы, они ныряли, но тела не нашли. Сказали, что там большие ямы и подводное течение», — рассказал о происшествии очевидец в сообществе «Инцидент Барнаул».

Отмечается, что тело мужчины не нашли до сих пор.