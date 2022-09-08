В Барнауле СК начал проверку после попытки матери похитить ребёнка у отца

В Барнауле следователи проводят доследственную проверку по факту попытки незаконного лишения свободы несовершеннолетнего. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным правоохранителей, днём 5 сентября горожанка вместе со знакомым попыталась забрать своего ребёнка, который проживает с отцом.

«В настоящее время следователями опрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям матери на предмет состава преступления, предусмотренного ст. 127 УК РФ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Результаты проверки поставил на контроль главный прокурор края Антон Герман.

Изначально в соцсетях сообщалось, что восьмилетнего мальчика пытались похитить трое мужчин, но барнаульцы пришли ребёнку на помощь и не дали этого сделать. Отмечалось, что злоумышленников задержали, а заказчиком похищения, предположительно, была мать несовершеннолетнего.