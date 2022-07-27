В Барнауле сняли видео, как дети запрыгивают на поезд

В паблике «Барнаул 22» обратились к родителям с просьбой провести с детьми беседу об опасности нахождения возле железной дороги.

«Дети запрыгивали на идущий поезд, это может быть опасно!» — написала местная жительница, снявшая происходящее на видео.

В комментариях к записи отметили, что сегодня даже родители утратили инстинкт самосохранения, что уж говорить о детях.

Некоторые напомнили, что и сами в детстве развлекались опасными для жизни и здоровья способами, но тогда не было телефонов с видеокамерами и интернета, поэтому негде было такое обсуждать.