В Барнауле специалисты приехали ловить агрессивных собак, но не нашли их

В Барнауле специалисты из приюта «Ласка» отреагировали на сообщение о нападении собак на ребёнка на проспекте Калинина, 7. Об этом рассказали представители приюта.

«По сообщению сотрудников „Ласки“, в ходе выезда собак не обнаружено. Соответствующий акт составлен с участием двух свидетелей. Кроме того, по информации местных жителей, бездомных животных на данной улице они ранее также не встречали. Вместе с тем сегодня состоится повторный выезд специалистов по указанному адресу для выявления и отлова животных», — сказано в сообщении.

Горожанам напомнили, что при обнаружении агрессивных животных они могут обратиться в приют по номеру 573-557 или в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, а также в районную администрацию.

Отмечается, что животных, которые прошли все необходимые процедуры и не проявляют агрессии, отпускают на волю, а уже промаркированные животные отлову не подлежат.