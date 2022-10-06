В Барнауле странный парень напугал учеников и персонал, прогуливаясь по двору школы в балаклаве

В Барнауле ученики и персонал испугались странного парня, расхаживающего на школьном дворе в балаклаве. Как сообщает «МК на Алтае», инцидент произошёл в одной из школ Индустриального района, в районе улицы Взлётной.

По словам родителя одного из учеников, странный человек прохаживался на школьном дворе и поглядывал на флаг, который установлен неподалёку от входа в здание. Его лицо закрывала тёмная балаклава.

В свете трагических событий в Ижевске персонал школы решил предпринять срочные меры. Охранник нажал на тревожную кнопку, а после подошёл к парню. Тот объяснил, что ранее учился в этой школе и просто гуляет на школьном дворе. Ношение балаклавы он объяснил тем, что у него мёрзнет лицо.

К моменту прибытия экипажа Росгвардии молодой человек уже покинул территорию учебного заведения. Правоохранители потребовали изложить все обстоятельства случившегося в письменном виде и взяли объяснительные, однако процесс обучения в школе не прерывался.