В Барнауле суд рассмотрит дело о выводе за границу более 340 млн рублей

В Алтайском крае будут судить руководителя организованной группы за незаконные валютные операции, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«С февраля 2017 по январь 2020 года под руководством обвиняемого участники организованной группы, используя 38 фиктивно созданных ими юридических лиц, совершили валютные операции по переводу денежных средств за рубеж в иностранной валюте и валюте РФ на банковские счета нерезидентов», — рассказали в ведомстве.

В банк злоумышленники представляли документы с заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Общая сумма валютных операций превысила 340 млн рублей.

Мужчине грозит от пяти до 10 лет лишения свободы за «валютные операции по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» и «незаконное образование юридического лица».