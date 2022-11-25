В Барнауле судоводитель парома пойдёт под суд за небезопасные перевозки

В Алтайском крае перед судом предстанет судоводитель, который оказывал не отвечающие требованиям безопасности услуги. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СКР.

Следствие установило, что 1 сентября мужчина за деньги перевёз на пароме ПР-60 не меньше пяти пассажиров и двух транспортных средств по акватории реки Чумыш в Тальменском районе.

При этом судно имело леерное ограждение не по всему периметру, не было оборудовано спасательными и противопожарными средствами, а пассажиров не ознакомили с планом эвакуации и требованиями пожарной безопасности.

«Кроме этого, фигурант допустил нахождение пассажиров во время рейса в кабинах автомобилей и на палубе, а также осуществлял перевозку пассажиров на судне без наличия документов, дающих право на самостоятельное управление внутренним водным транспортом, чем подверг их жизнь и здоровье опасности», — рассказали в ведомстве.

В итоге в отношении нарушителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Его расследование уже завершено, а материалы переданы в суд.