В Барнауле толпа мужчин устроила элитную драку возле лимузина

Барнаульцы рассказали об элитной драке возле лимузина, которая произошла в ночь с 17 на 18 ноября. Пост на эту тему опубликовали в сообществе «В курсе 22».

По словам автора сообщения, инцидент случился на улице Сиреневой около 01:30 ночи. Толпа мужчин вышла из припаркованного лимузина, после чего между ними началась потасовка, причины которой неизвестны.

Те, кто сначала пытался разнять дерущихся, в последствии сами стали участниками конфликта. При этом несколько человек спокойно наблюдали за происходящим, стоя в стороне.