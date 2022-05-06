В Барнауле трамвай поехал в разные стороны
Авария случилась на кольце по улице Малахова
6 мая 2022, 09:08, Никита Черников
В Барнауле у трамвая маршрута № 10 передние и задние колеса разъехались по разным путям, сообщает «Инцидент Барнаул».
По информации очевидца, происшествие случилось 6 мая в восьмом часу утра на кольце по ул. Малахова — Антона Петрова. Согласно снимку, пассажиры были вынуждены покинуть вагон.
О пострадавших и причинах случившегося не уточняется.
Ранее в Барнауле возобновили движение транспорта на перекрёстке пр. Комсомольского и ул. Молодёжной.
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