В Барнауле трамвай поехал в разные стороны

В Барнауле у трамвая маршрута № 10 передние и задние колеса разъехались по разным путям, сообщает «Инцидент Барнаул».

По информации очевидца, происшествие случилось 6 мая в восьмом часу утра на кольце по ул. Малахова — Антона Петрова. Согласно снимку, пассажиры были вынуждены покинуть вагон.

О пострадавших и причинах случившегося не уточняется.

Ранее в Барнауле возобновили движение транспорта на перекрёстке пр. Комсомольского и ул. Молодёжной.