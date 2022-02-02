В Барнауле у рейсового автобуса отказали тормоза

В Барнауле у пассажирского автобуса в центре города отказали тормоза. Об этом рассказал подписчик сообщества “Инцидент Барнаул”.

По словам очевидца, всё случилось около 11 утра на проспекте Ленина, между Новым рынком и площадью Октября. Для того чтобы избежать столкновения с другими участниками движения, водителю пришлось выехать на тротуар и после этого пытаться остановить автобус.

“К счастью, пешеходов на нём не было, вред был причинён только находящемуся в здании офису”, — сказано в сообщении.

В результате происшествия пострадал только офис, вход в который находился на тротуаре. Автобус ударился в крыльцо и снёс водосточную трубу.