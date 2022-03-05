В Барнауле у трамвая по ходу движения отвалились колеса
Вагон сошёл с рельсов, а движение электротранспорта оказалось заблокировано
5 марта 2022, 11:50, Илья Звягинцев
В Барнауле трамвай десятого маршрута сошёл с рельсов. У вагона отвалились колёса.
Инцидент произошёл на участке улицы Попова между улицами Власихинская и Балтийская.
«Сегодня по ул. Попова между ул. Власихинской и ул. Балтийской в 13:18 у трамвая № 10 произошло расформирование передней колёсной пары», — пояснили в пресс-службе мэрии.
На некоторое время движение трамваев № 7, 2 и 10 в сторону улицы Антона Петрова оказалось заблокировано.
Позднее в городской администрации сообщили о том, что движение на участке восстановлено.
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