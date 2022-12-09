В Барнауле уже пять часов борются с пожаром на шинном заводе. Фото и видео

В Барнауле уже на протяжении пяти часов тушат крупный пожар на шинном заводе.

По данным источника «Толка», в здании комбината загорелся цех подготовки. Из-за происшествия почти всех сотрудников отпустили домой, работать продолжил только один цех.

Как сообщали в краевом ГУ МЧС, о возгорании в четырёхэтажном здании доложили спасателям 9 декабря в 04:50. С тех пор пламя так и не ликвидировали, а его площадь, по последним данным, составляет около 1000 квадратных метров.

К тушению привлечены 110 человек и 33 единицы техники. Ликвидация огня при этом проходит в крайне сложных условиях сильного задымления и низкой температуры окружающей среды. Создан штаб тушения пожара. На место происшествия также прибыл пожарный поезд. Погибших и пострадавших нет.

В мэрии Барнаула уточнили, что на месте ЧП установили отапливаемый модуль, где организовано питание и горячий чай для огнеборцев.