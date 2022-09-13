В Барнауле во время трёхдневных выборов украли урну

В Барнауле ищут мужчину, укравшего мусорную урну в ночь с 10 на 11 сентября. О похитителе рассказали в сообществе «Инцидент Барнаул».

Кража была совершена по адресу Павловский тракт, 132, неподалёку от пивного магазина.

Мужчина в тёмной кепке некоторое время ходил вокруг желаемой добычи и примерялся к ней.

Чуть позже камеры засекли его бегущим по парковке с мусорной урной в руках.

Тех, кто опознал похитителя, просят рассказать о нём правоохранителям.